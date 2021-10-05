Украина

Григорий Суркис поделился своим мнением о работе украинской футбольной ассоциации.

Почетный член УЕФА Григорий Суркис прокомментировал работу УАФ, которую возглавляет Андрей Павелко.

"Я имею огромный опыт руководства и клубом, и премьер-лигой и ПФЛ, и федерацией футбола. И могу твердо говорить о том, что определенные лица, которые сегодня руководят украинским футболом, они, наверное, больше думают о некоторых популистских вещах, чем о развитии футбола. Я бы посоветовал им сделать определенные выводы из того, что творится с украинским футболом в последние годы.

Нужно прежде всего нужно наладить систему, связанную с тем, чтобы клубы были уверены в том, что все справедливо, что есть конкурентоспособность, что ко всем клубам есть одинаковое отношение.

Невозможно сегодня представить, что есть один клуб, завоевавший право попасть в УПЛ, а ему говорят: "Нет. Этого невозможно сделать, потому что у вас что-то со стадионом не так". А другой клуб, который поехал путешествовать по Украине – из Ровно – неожиданно, не имея стадиона, попал не по спортивному принципу в соревнования под эгидой УПЛ. Это только маленький пример, который дает мне на сегодняшний день говорить, что всегда нужно руководствоваться спортивной составляющей. А потом все остальное.

На сегодняшний день результаты, в том числе нашей национальной команды, сильно зависят от тех людей, которые вкладывают душу и сердце, а не только деньги, как например Ринат Ахметов и мой брат. Сердце и душа важнее денег. Деньги могут закончиться. А сердце, душа и желание, чтобы мы могли конкурировать на просторах европейских крупных турниров, чтобы тот же тренерский штаб, достигший 1/4 финала Евро-2020. Об игре я сейчас не говорю — на результаты той или иной команды иногда влияет фарт.

И я считаю, что очень некрасиво, что из команды ушла легендарная фигура. Человек, который в современной Украине завоевал Золотой мяч. Иностранцы, которые с ним работали, которых он собрал и так далее. Нам никто не говорит правду и через социальные сети мы от Шевченко смогли прочитать, что он уходить. Реакция УАФ была такой, которая на данный момент не позволяет мне поверить в эти сказки.

И много других вещей, которые сегодня решаются не в рамках дисциплинарных правил и этики. Прежде всего, начать нужно с тех людей, которые управляют сейчас украинским футболом, которые стрелы переводят на тех людей, которые вкладывают свои средства, а кое-кто просто пытается путем популизма повышать свои собственные позиции, рейтинги. Этого не должно быть в футболе. Поэтому на ваш вопрос я хочу ответить: пока не будет одинакового отношения ко всем в Доме футбола, мы будем ждать скандалы, в частности в судействе. Я думаю, что много денег заработали именно футболисты, пренебрегая иногда своим здоровьем, как Беседин, принося в казну УАФ много денег, но потом кто-то говорит, что я дал премию ребятам, но ее не он дал, а эти ребята сами завоевали это своей игрой.

Между прочим, скажу откровенно, за все годы, когда федерацию футбола возглавил господин Павелко, нигде нет утечек информации, что сделан аудит и его можно посмотреть. Я 12 лет руководил федерацией. Покидая свой пост, я оставил на ее счетах 37 миллионов долларов, современную инфраструктуру, которой пользуется и нынешняя каденция. Задайте вопрос им, а могут ли они сказать, каким образом есть возможность ознакомиться, сколько средств в течение 2015-2021 годов получила УАФ? Вы не найдете никакой информации по этому поводу.

Скажу откровенно, когда я был вице-президентом и членом исполкома УЕФА, мы сделали невозможное. Мы пошли по пути централизации маркетинговых и телевизионных прав. И уже в те годы каждые два года проведения соревнований квалификации к ЧЕ и ЧМ каждая, как и наша федерация получала около 8-10 миллионов евро. Сейчас эти цифры больше. Я уже не говорю, что те средства, которые получают футболисты, играя и защищая честь страны, тоже очень большие. Около 10 миллионов евро за попадание в финал чемпионата Европы. В финале чемпионата Европы еще средства, предоставляемые каждой команде за победу/ничью и проход в следующую стадию. Это огромные средства. А кто-то сейчас пытается сказать, что кто-то сейчас делает услугу, давая этим ребятам возможность получить то, что они сами заработали.

Я приведу один пример и больше ничего не буду говорить. Когда Блохин со своей командой попал в 2006 году в четвертьфинал чемпионата мира, то не за счет средств федерации футбола, а за счет моего собственного кармана, за счет средств меценатов они получили 8,5 млн долларов. Пусть мне сегодня покажут, сколько средств получила сборная за попадание в четвертьфинал чемпионата Европы. Это очень короткое резюме по нашему вопросу.

Я не понимаю, каким образом федерация футбола, которая является наиболее богатой в украинском спорте, где лицензию выдает минспорта на профессиональную деятельность, не может сделать так, чтобы аудит был сделан. Но я считаю, что когда-нибудь настанет время, когда клубы, которые проглотили то, что президент УЕФА вместе с исполкомом выделили каждой федерации во время коронавируса 4,5 млн евро... Где эти средства? Эти средства также никто не видел, и никто не знает, куда они пошли", — сказал Суркис в эфире канала Бомбардир.

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