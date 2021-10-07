Украина

В прошлом месяце форвард "горняков" забил четыре гола в пяти матчах.

Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре признан лучшим игроком команды в сентябре, сообщает пресс-служба "горняков".

По итогам голосования 20-летний форвард из Буркина-Фасо набрал 4843 балла, опередив полузащитником Марлоса (1636) и Педриньо (1495).

В минувшем месяце Траоре провел пять поединков во всех турнирах, в которых забил четыре мяча. Он отметился оформленным дублем в ворота Динамо в матче за Суперкубок Украины, а также забивал в ворота Вереса и Днепра-1.

Также отметим, что в конце сентября Траоре получил серьезную травму в матче с Интером в Лиге чемпионов. На его восстановление понадобится около 9-12 месяцев.

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