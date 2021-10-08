ЧМ-2022. Отбор

Исполняющий обязанности главного тренера удивил прессу.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков крайне лаконично ответил на вопросы перед игрой против Финляндии.

Тренер изменил стратегию на пресс-конференции. Если ранее он обширно отвечал на все вопросы, то в этот раз было невозмутимое лицо, отсутствие эмоций и короткие ответы.

- На вас нет лица. Что-то случилось или вы так настроены серьезно?

- Нормальное лицо.

- Есть какие-то дополнительные кадровые потери?

- Нет.

- Присутствует ли у Вас ощущение, что нужно обязательно выиграть?

- Да, есть такое ощущение.

- Сборная Украины в последних матчах пропускала на последних минутах. Удалось ли установить причину и как это не повторить в ближайших матчах.

- Постараемся не повторять этих ошибок.

- Чувствует ли команда давление? Это самый большой экзамен для вас в карьере?

- Давления уже нет. Экзамен очень серьезный.

- Как хорошо вы знаете сборную Финляндии. Как хорошо подготовились к матчу?

- Хорошо знаю. Много матчей посмотрел. Всех знаю. Завтра увидите.

- Вы впервые настолько лаконичны. Вас или заменили, или вы обиделись на прессу?

- Так будет всегда.

На вопрос про Руслана Малиновского Александр Петраков отвечать отказался.

Напомним, матч против Финляндии состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.