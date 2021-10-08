ЧМ-2022. Отбор
Исполняющий обязанности главного тренера удивил прессу.
Александр Петраков, фото УАФ
08 октября 2021, 19:02
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков крайне лаконично ответил на вопросы перед игрой против Финляндии.
Тренер изменил стратегию на пресс-конференции. Если ранее он обширно отвечал на все вопросы, то в этот раз было невозмутимое лицо, отсутствие эмоций и короткие ответы.
- На вас нет лица. Что-то случилось или вы так настроены серьезно?
- Нормальное лицо.
- Есть какие-то дополнительные кадровые потери?
- Нет.
- Присутствует ли у Вас ощущение, что нужно обязательно выиграть?
- Да, есть такое ощущение.
- Сборная Украины в последних матчах пропускала на последних минутах. Удалось ли установить причину и как это не повторить в ближайших матчах.
- Постараемся не повторять этих ошибок.
- Чувствует ли команда давление? Это самый большой экзамен для вас в карьере?
- Давления уже нет. Экзамен очень серьезный.
- Как хорошо вы знаете сборную Финляндии. Как хорошо подготовились к матчу?
- Хорошо знаю. Много матчей посмотрел. Всех знаю. Завтра увидите.
- Вы впервые настолько лаконичны. Вас или заменили, или вы обиделись на прессу?
- Так будет всегда.
На вопрос про Руслана Малиновского Александр Петраков отвечать отказался.
Напомним, матч против Финляндии состоится 9 октября на территории соперника, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.