ЧМ-2022. Отбор
Специалист рассказал, почему безэмоционально пообщался с прессой.
Александр Петраков, УАФ
09 октября 2021, 22:25
И.о главного тренера сборной Украины Александр Петраков после победы над Финляндией рассказал, в чем была причина его безэмоциональности на пресс-конференции перед игрой.
Отметим, что за всю пресс-конференцию Александр Петраков сказал всего 37 слов. Подробнее читайте на Football.ua.
Уважение, уважение, уважение: Петраков все еще в игре
"Мы сложно рассказывать. Наверное, я был не в духе, скажем так. Готовился на игру. Поэтому был такой неразговорчивый. Это первое. У меня есть такой термин "успех любит тишину", — сказал Петраков.
Видео голов и обзор матча Финляндия — Украина можно смотреть на Football.ua.
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