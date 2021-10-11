Украина

Форвард киевлян Владислав Кулач перенес коронавирус.

Пресс-служба киевского Динамо на своем официальном сайте рассказала о новостях из лазарета "бело-синих".

У защитника Виталия Миколенко и полузащитника Виталия Буяльского мышечные повреждения, но оба футболиста уже приступили к частичным тренировкам в понедельник. Вскоре оба футболиста должны присоединиться к общей группе "бело-синих".

Нападающий Владислав Кулач, у которого были проблемы с сердцем, перенес коронавирус. Сейчас он проходит процесс восстановления.

Форвард Артем Беседин восстанавливается после травмы крестообразной связки. Он уже работает в тренажерном зале без костылей. В ближайшее время он сможет снять специальный брейс.

Защитника Денис Попов проходит курс реабилитации после травмы передней крестообразной связки. На восстановление ему понадобиться около шести месяцев.

Ближайший матч Динамо проведет против Львова в гостях. Игра состоится в субботу, 16 октября.

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