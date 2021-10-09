ЧМ-2022. Отбор

Вингер вновь забил за национальную команду.

В рамках квалификации на чемпионат мира-2022 сборная Украины в гостях переигрывает Финляндию (1:2).

Счет в матче открыл вингер украинской сборной Андрей Ярмоленко, пробив из-за предел штрафной площадки.

Гол Ярмоленко

Этот мяч для Андрея стал уже 43 в футболке сборной Украины. До Андрея Шевченко, который возглавляет список лучших бомбардиров, осталось 5 голов.

Напомним, Ярмоленко дебютировал за сборную в 2009 году в матче против Андорры. С тех пор он провел 103 матча.

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