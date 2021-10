Другое

Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

💥 Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о подробностях травмы Александра Зинченко: "Он сам виноват во всем — не попросил замену против Лейпцига. Саши будет не хватать, хороший парень и очень порядочный человек".

Это уже становится классикой

Но, по мнению Петракова, Зинченко — хороший парень...

Удалять ничего не будем!

💥 Также на прошлой неделе Александр Петраков рассказал о процессе подготовки к матчу против сборной Финляндии: "Финляндия? Знаю их всех игроков, где кто родился, мам и пап. Мы сильнее их".

Глен Камара: играет за Рейнджерс

Александр Петраков: ...

💥 Предматчевая пресс-конференция Александра Петракова перед матчем с Финляндией получилась действительно "огненной". Украинский специалист также высказался о критике в свой адрес из-за ситуации с Руслом Малиновским: "У меня мотивация сумасшедшая — меня все ненавидят. Класс".

💥 Барселоне придется выплатить Рональду Куману 12 миллионов евро в случае увольнения с поста главного тренера.

💥 Почетный член УЕФА Григорий Суркис прокомментировал инцидент в Донецке, где неизвестные закрасили звезду Мирчи Луческу: "Те, кто это сделал — дураки".

Не слушайте, Григорий Михайлович! Все правильно!

💥 УЕФА представил официальный логотип Евро-2024.

Не, ну это определенно бан.

💥 Барселона сможет потратить зимой на трансферы 16 миллионов евро.

💥 Экс-главный тренер Шахтера Паулу Фонсека высказался о критике со стороны наставника Динамо Мирчи Луческу: "Я должен благодарить Луческу за команду, которая ничего не выигрывала?"

💥 Ньюкасл официально продан инвестиционному фонду из Саудовской Аравии.

Цена вопроса — 200$.

Ньюкасл — чемпик.

Та он уже, походу...

💥 France Football объявил имена номинантов на Золотой мяч.

💥 Перед матчем против Финляндии Александр Петраков изменил стратегию на пресс-конференции: невозмутимое лицо, отсутствие эмоций и короткие ответы.

💥 19 клубов АПЛ выступили против новых владельцев Ньюкасла.

Не знаю как остальные, но болельщики Арсенала и Манчестер Юнайтед в принципе не против.

Ah Shit, Here We Go Again...

💥 Украина удержала победу над Финляндией и вернулась на второе место отборочной группы на ЧМ-2022.

Лучше и не скажешь...

💥 И.о главного тренера сборной Украины Александр Петраков после победы над Финляндией рассказал, в чем была причина его безэмоциональности на пресс-конференции перед игрой: "37 слов? Я был не в духе. Успех любит тишину".

💥 Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл рассказал о своем хобби: "Я номер один в Реале по гольфу".

