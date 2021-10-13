В клубе вспышка коронавируса.
ФК Рух
13 октября 2021, 20:55
Львовский Рух ушел на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса в клубе. Об этом сообщает пресс-служба львовян.
Ближайшие три дня все футболисты будут находиться дома. Это решение руководителей клуба. Тренировки также отменены.
Отметим, что матч 11 тура украинской Премьер-Лиги между Ингульцом и Рухом перенесен по причине коронавируса.
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