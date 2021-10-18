Украина

Президент Ингульца рассказал о своих взаимоотношениях с футбольными агентами.

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о том, как относится к футбольным агентам.

"Они всегда для меня были злом. Я не понимал этого момента, пока не встретился с Шаблием. Просто до него мне не попадались такие ответственные люди, я не понимал агентской работы. Но когда я встретился с ним, мнение у меня поменялось кардинально. Человек дает футболиста в клуб и 10 раз за вечер может позвонить, чтобы спросить о нем.

У меня сейчас 9 человек в команде, которые клиенты Шаблия. У меня состоялся с ним серьезный разговор. Я ему сказал: "Или ты заставишь этих дармоедов согласиться на плавающие контракты, или я завтра разорву с ними контракты".

Дать плавающий контракт не проблема. Можно же хоть каждый день дополнительные условия прописывать. Два дурака на базаре – один продает, второй покупает. Вот и все", — считает функционер.

Также Поворознюк высказался о футбольных профсоюзах.

"Профсоюзы — понты для приезжих. Профсоюз в любом коллективе – это дармоеды, которые просто зарабатывают на этом бабки. Я просто в каждом предприятии сталкивался с профсоюзом. В 2000-х с зарплаты каждого рабочего отчисляли гривну и 50 копеек на профсоюз, но я не понимал, что он делал", — сказал президент Ингульца в эфире Пряма Червона.

Ранее Поворознюк поделился, какой украинский клуб ненавидит более всего.