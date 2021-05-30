Украина

Президент клуба УПЛ рассказал о своем суровом прошлом.

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал о своем криминальном прошлом, а также сказал, что он надеется, что его клуб из Петрово будет жить вечно.

"Свой капитал сколотил сам. Сам заработал деньги, не украл, а заработал. Хотя, скажу вам честно, эти руки очень много воровали, очень много. Я говорю откровенно. Но я никогда не воровал у людей, а воровал у государства.

Ну, проносило, проходило... За это судимость получил. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судим. В армии тоже судимый: в бушлате было холодно – я дубленок наворовалще и домой отправил.

Я считаю, что я сделаю все, чтобы научить своих детей зарабатывать деньги своими мозгами. Им не будет стыдно даже если меня не будет и они продолжат все мои идеи и планы. Ингулец вечно будет играть в футбол – я все сделаю для этого", — сказал Поворознюк в эфире YouTube-канала Petrovo TV.

По итогам минувшего сезона, который стал дебютным для клуба в УПЛ, Ингулец занял 12-е место.

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