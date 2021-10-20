Украина

Товарищеская встреча команд состоится в Одессе.

Украинская ассоциация футбола определила время начала товарищеского поединка между сборными Украины и Болгарии.

Как сообщает официальный сайт организации, матч состоится в Одессе на стадионе Черноморец 11 ноября и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Встреча с Болгарией пройдет в рамках подготовки к решающему матчу в отборе на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Именно после поединка в Зенице 16 ноября определится дальнейшая судьба "сине-желтых" в квалификации на мировое первенство.

На данный момент сборная Украины занимает второе место в группе D, отставая на три пункта от Франции и опережая Финляндию на одно очко.