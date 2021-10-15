ЧМ-2022. Отбор

Football.ua подводит итоги выступлений главной команды страны в октябре.

Позади очередной, октябрьский слот матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022. Сборная Украины встречалась с непосредственными конкурентами в борьбе за второе место в группе. Команда Александра Петракова на выезде выиграла у Финляндии – 2:1 и сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной – 1:1. В совокупности, учитывая турнирное положение, результат октябрьских матчей национальной команды можно оценить, как неудовлетворительный. Все-таки, затянувшаяся серия компромиссов не давала права на очередную осечку. "Сине-желтые" должны были брать максимальное количество очков.

Не смотря на разный результат октябрьский матчей, по игре они имеют много общего. По большому счету, они обнажили главные проблемы сборной Украины. Проанализируем игру команды Александра Петракова в очных противостояниях с финнами и боснийцами, а также постараемся разобрать ключевые проблемы национальной команды, которые тянутся еще со времен прежнего тренерского штаба.

Финляндия — Украина – 1:2 (1:2)

Голы: Пукки, 29 — Ярмоленко 4 (Яремчук), Яремчук 34 (Цыганков)

Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь (Корниенко, 46) — Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко — Ярмоленко (Довбик, 86), Цыганков (Зубков, 77) — Яремчук (Довбик, 85).

xG – 2,2:1,1

Удары – 11:16

Удары в створ – 5:5

Удары из штрафной – 7:10

Удары после стандартов – 5:0

Удары головой – 1:0

Владение – 55%:45%

Точность передач – 84%:80%

Передач подряд (в среднем) – 5:4

Длинные передачи – 54:57

Короткие передачи – 553:444

Кроссы – 13:12

Передачи в первую треть – 150:104

Передачи во вторую треть – 307:238

Передачи в финальную треть – 150:159

Ключевые передачи – 4:13

Возврат владения – 38:50

Дриблинг (успешный) – 14(8):9(4)

Офсайды – 1:0

Выносы – 18:18

Фолы – 13:12

Предупреждения – 0:1

Украина — Босния и Герцеговина – 1:1 (1:0)

Голы: Ярмоленко 15 (Цыганков) ­— Ахмедходжич 77 (Стеванович)

Украина: Пятов — Тымчик, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь — Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 72) — Ярмоленко (Зубков, 81), Цыганков (Булеца, 81) — Яремчук (Сикан, 72).

xG – 1,59:2,01

Удары – 10:15

Удары в створ – 2:5

Удары из штрафной – 7:9

Удары после стандартов – 2:0

Удары головой – 2:2

Владение – 55,6%:44,4%

Точность передач – 87%:85%

Передач подряд (в среднем) – 6:5

Длинные передачи – 55:5

Короткие передачи – 513:403

Кроссы – 14:18

Передачи в первую треть – 124:82

Передачи во вторую треть – 327:210

Передачи в финальную треть – 117:164

Ключевые передачи – 4:13

Возврат владения – 27:31

Дриблинг (успешный) – 14(6):6(3)

Офсайды – 2:2

Выносы – 24:10

Фолы – 8:6

Предупреждения – 0:3

На мой взгляд, сборная Украины обладает достаточно высоким потенциалом, который позволяет рассчитывать на стабильное и конкурентное участие в крупных международных турнирах. К сожалению, этот потенциал не реализовывается. Проблемы есть у каждой команды, но одно дело, когда тренерский штаб идентифицирует их и ищет возможности для их устранения. И совершенно другое дело, когда их в упор не замечают. В таких случаях, по сути, теряется смысл последующей деятельности.

Шлифование паттернов не позволит сделать шаг вперед. Команда продолжит топтание на месте – шаг вперед, два назад и наоборот. Пока, руководители сборной наступают на одни и те же грабли, все разговоры о перспективе национальной команды теряют смысл. Мы сколько угодно можем говорить о четвертьфинале Евро-2020, но это удачное стечение обстоятельств не приблизит сборную к реальному, игровому уровню восьмерки сильнейших национальных команд Европы.

С точки зрения уровня игры, сборная Украины переживает далеко не лучший свой период и результат на континентальном форуме не должен вводить нас в заблуждение. На Евро, как и в отборочном турнире к чемпионату мира "сине-желтые" не провели ни одного цельного, качественного матча. И при Шевченко и при Петракове команда стабильно чередовала очень хорошие отрезки с откровенными провалами. В подавляющем большинстве случаев, сборная хорошо начинала игру, оформляла свое превосходство над оппонентом голом и постепенно переходила на игру вторым номером. Как правило, на этой стадии и начинались самые серьезные проблемы.

По сути, команда не умеет играть по счету, вместе с инициативой она теряет контроль над игрой. Из шести наших ничьих в отборе к ЧМ-2022, в пяти матчах Украина вела. Многие матчи имели похожий сюжет. Это главная тенденция 2021 года. Даже в победном матче с Финляндией были все предпосылки для поддержания тренда.

Заметил закономерность, именно, когда, в противостояниях с равными или потенциально более слабыми оппонентами мы садимся слишком глубоко и начинаем рассчитывать на выходы в быстрые атаки из низкого блока, команда начинает садиться функционально. Можно сделать вывод, что интенсивное давление на стартовом отрезке, с последующим переходом на "челночный бег" с промежуточными дистанциями 30-60 метров выматывают игроков. О фоне усталости, который преследует национальную команду уже не первый матч, мы неоднократно слышали и от футболистов и от тренеров.

До Петракова, на Евро жаловался Шевченко. В чем проблема? Ведь в клубах игроки хорошо справляются с нагрузками и поддерживают интенсивность игры на достаточно высоком уровне. Не думаю, что финские и боснийские сборники превосходят наших, в уровне функциональной подготовки. На мой взгляд, есть основания полагать, что предлагаемые тренерами механизмы не предусматривают рационального использования энергетического ресурса команды.

Сама философия контратакующей игры легко усваивается и воспринимается в украинском футбольном обществе, но одно дело, когда мы имеет достаточные интервалы для восстановления сил между выходами в быстрые атаки. Эта модель игры требует определенных пауз между коллективными спринтами на десятки метров. В матчах с той же Францией или Испанией подобная модель работает более эффективно и сил у игроков хватает до финального свистка.

Как только мы низко садимся в противостоянии с более слабым соперником, увеличивая тем самым условные промежуточные дистанции в нашем "челноке", мы автоматически увеличиваем количество выходов в быстрые атаки. Метод работает, но очень низкая реализация голевых моментов приводит к тому, что на определенном этапе матча сборная садится физически и уже не может поддерживать необходимый уровень интенсивности. Соперник, получает слишком много времени и пространства и часто использует свой шанс. С одной стороны система работает. Моменты в быстрых атаках команда создает регулярно, но низкая реализация приводит к большим проблемам.

К тому же, негативно на функциональное состояние игроков сборной Украины оказывает и отсутствие разумной ротации. Эта проблема была и на чемпионате Европы. Не куда она не делась и в матчах отбора на ЧМ-2022 под руководством Петракова. На Боснию и Герцеговину вышел абсолютно тот же стартовый состав, что и в Финляндии. При этом, Александр Васильевич очень нерешителен в плане замен. Он явно передерживает уставших футболистов на поле. Жалобы на то, что у нас очень ограниченный кадровый потенциал не принимаются. Он не может быть хуже, чем у финнов или боснийцев. К тому же, какое право тренер, отказывающийся от услуг Малиновского и игнорирующего Караваева и Довбика, имеет говорить об объективности кадровых проблем?

Петраков слишком догматичен. Из того, что мы увидели в осенних матчах сборной, он не способен дать национальной команде ничего нового. Этот специалист не дотягивает до уровня команды. У нас не так и много футболистов относительно высокого международного уровня, чтобы ими разбрасываться. И дело здесь не только в Малиновском. Петраков не использует возможности Караваева. Тымчик неплохо действует в роли правого латераля, но универсальность и опыт Караваева вполне могли бы пригодиться для временной ротации с Ярмоленко. Александр имеет опыт игры в клубе на правом фланге атаки.

Довбик уже давно заслуживает гораздо больше игрового времени, чем ему предоставляет тренерский штаб. Петраков под свою ответственность выпускает Булецу и Сикана. Но, первый не соответствует уровню заявки Динамо и постоянно играет по арендам, а второй игрок запаса в Шахтере. Доверие Булеце и Сикану в ситуации, когда более опытным и мастеровитым игрокам не находится места на поле, не выглядит оправданным.

У нас нет ни ротации, ни своевременных, запланированных замен, ни альтернативных методов ведения игры. Если базовые настройки не дают результат, и что-то идет вразрез с планами тренера, то Петраков скатывается до уровня отчаянных поступков. Например – замена Шапаренко в матче с Боснией и Герцеговиной. Николай устал? А что в этом удивительного? Он второй матч подряд в течение трех дней продвигал мяч в быстрых выходах из среднего и низкого блоков. Это вполне ожидаемая ситуация.

Похоже, для тренеров сборной это было сюрпризом. Петраков не нашел ничего лучше, чем разрушение структуры игры, которая фактически получила две одинаковые детали (Степаненко – Сидорчук) и существенно ограничила свой атакующий потенциал. Жаль, что все уже забыли о существовании такого футболиста, как Макаренко, который обладает относительно похожими с Шапаренко характеристиками.

Расскажите о кадровых проблемах национальной сборной Виктору Скрипнику или Александру Рябоконю. Они просто иронично улыбнуться. Когда возникают серьезные кадровые проблемы, перед сбором, нужно рассматривать разные варианты развития событий. Травма или необходимость замены системообразующего футболиста не должна ставить в тупик главного тренера. Всегда есть теоретическая возможность для коррективов тактического характера, например – смены схемы. Создается впечатление, что Александр Петраков при любых обстоятельствах будет играть по структуре, которая в свое время принесла ему большой успех на уровне юношеского футбола. Сборная становится слишком ограниченной в своих паттернах и возможностях.

В психологии есть такой термин, как – ригидность. Это своего рода противоположность психологической гибкости. Человек с высокой ригидностью с трудом приспосабливается ко всему новому. Как правило, непредвиденные обстоятельства пугают таких людей, но даже если случилось, что-то неожиданное, трудно заставить человека с выраженной ригидностью попробовать новый способ поведения или решения проблемы. Психологи разделяют ригидность на три основных вида. В случае с и. о. главного тренера сборной Украины, мы имеем дело с когнитивной ригидностью. К ее главным признакам относится — неспособность поменять свои представления об окружающей среде с получением новой информации. Человеку сложно корректировать план действий по ситуации и выходить за рамки выверенных схем. Разумеется, это не болезнь, с наставником сборной страны все в порядке. Это лишь объясняет его модель поведения.

Даже при всех своих проблемах, главная команда страны вполне способна выиграть у боснийцев на выезде и занять второе место в группе. Но, что это меняет? Для развития и прогресса необходимо, как минимум начать искать источники проблем, с которыми команда сталкивается от матча к матчу. Это поколение сборной заслуживает большего. Одна из главных задач тренерского штаба – максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, не зависимо от условий.



Сергей Костенюк, Football.ua