ЧМ-2022. Отбор
Football.ua оценивает вероятность "желто-синих" выйти в стыковые турниры отборочного этапа на предстоящий мундиаль в Катаре.
Сборная Украины, УАФ
14 октября 2021, 14:00
Сборная Украины в своих худших традициях упустила минимальную победу над Боснией и Герцеговиной в заключительном отрезке матча, который прошел в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года на Арене Львов.
Данное противостояние было стратегически важным в вопросе борьбы за второе место в группе D, однако, несмотря на ничейный результат с боснийцами, у нашей команды под руководством Александра Петракова еще остаются неплохие шансы попасть в стыковые турниры.
Что же нужно "желто-синим", чтобы продолжить борьбу за попадание на предстоящей мундиаль в Катаре? Как говорил Величайший: "Будем разбираться".
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Календарь оставшихся матчей в группе D
13 ноября:
16:00 Босния и Герцеговина — Финляндия
21:45 Франция — Казахстан
16 ноября:
21:45 Финляндия — Франция
21:45 Босния и Герцеговина — Украина
Главный минус ничьей с боснийцами во Львове для украинской сборной — теперь все зависит не только от нас, но и от результатов других матчей. В частности, важнейшая встреча для подопечных Александра Петракова состоится 13 ноября, в которой выявлять сильнейшего будут Босния и Герцеговина с Финляндией.
Победитель данного матча сможет опередить Украину в турнирной таблице, но, тем не менее, возможны три разных сценария развития событий для "желто-синих" — их мы и рассмотрим.
1. Босния и Герцеговина побеждает Финляндию
В таком случае сборная Финляндия практически потеряет шансы на попадания в стыковые турниры, ведь занять второе место у финнов получится только в случае разгромной победы над Францией и ничьей в матче Украины против Боснии и Герцеговины.
Что нужно Украине?
Если Финляндия победит Боснию и Герцеговину, то у сборной Украины есть только один вариант — победа над боснийцами 16 ноября. В таком случае наша команда гарантирует себе второе место в квартете D и попадет в "стыки".
2. Финляндия побеждает Боснию и Герцеговину
В таком случае Финляндия обойдет Украину в таблице, а для Боснии и Герцеговины отборочный этап завершится — домашний матч против "желто-синих" будет обычной формальностью.
Что нужно Украине?
Если Финляндия одолеет боснийцев, то сборную Украины устроит только победный результат, однако даже он не гарантирует нам место в стыковых турнирах, поскольку в случае победы финнов в домашней встрече с Францией подопечные Александра Петракова потеряют шансы на второе место.
Если же сборная Финляндии в последнем туре сыграет вничью с Францией, тогда как Украина обыграет Боснию и Герцеговину, то мы сравняемся с финнами по количеству очков — тогда все решит разница мячей. Таким образом, украинцам стоит надеяться, что Финляндия если и одолеет Боснию и Герцеговину, то сделает это с минимальным преимуществом в счете.
3. Босния и Герцеговина сыграет вничью с Финляндией
При таком раскладе событий сборная Украины останется на втором месте в турнирной таблице.
Что нужно Украине?
Если Босния и Герцеговина сыграет вничью с Финляндией, то Украину устроит даже ничья с боснийцами в очном противостоянии. Мы останемся на втором месте, если, конечно, Финляндия не совершит сенсацию и не обыграет на своем поле Францию.
4. Бонус! Фантастический исход
Чисто теоретически сборная Украины может даже финишировать на первом месте в турнирной таблице, однако для такого исхода должны, как говорится, сойтись все звезды на небе.
Что для этого нужно Украине?
Четыре исхода оставшихся матчей:
- поражение Франции в домашнем матче с Казахстаном;
- поражение Франции в выездном матче с Финляндией;
- поражение или ничья Финляндии в Боснии и Герцеговине;
- победа Украины над Боснией и Герцеговиной.
Итог
У сборной Украины по-прежнему остаются весьма неплохие шансы на попадания в стыковые турниры, но для этого необходимо одерживать победу в последнем поединке против Боснии и Герцеговины. Конечно, результаты других матчей в группе также важно, но многое по-прежнему зависит от подопечных Александра Петракова.
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