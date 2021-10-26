Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют харьковский Металлист 1925 и Александрия.

Стадию 1/8 финала Кубка Украины будут открывать своим поединком на ОСК Металлист харьковский Металлист 1925 и Александрия.

Валерий Кривенцов, на фоне победы в чемпионате над петровским Ингульцом (4:0), провел всего одну замену в стартовом составе своей команды: Олег Голодюк дополнил центральную ось вместо Юрия Батюшина.

В свою очередь, Юрий Гура, после ничьей против черниговской Десны (1:1), предпочел увидеть с первых минут в рамке ворот Валентина Гороха, в то время как Юрий Копина и Бурама Фомба расположатся по флангам обороны, в центре которой сыграют Мельник и Дубра. Также, Мустафаев сыграет на левом фланге полузащиты, а Спинелли возглавит атаку гостей.

Металлист 1925: Сидоренко — Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западня — Габелок — Протасов, Крыськив, Голодюк, Савин — Марлисон.

Запасные: Шелихов, И. Коваленко, Ермаков, Кверквелия, Квакич, Ременюк, Батюшин, Задерака, Зубков.



Александрия: Горох — Копина, Мельник, Дубра, Фомба — Демченко — Третьяков, Дрышлюк, Рыбалка, Мустафаев — Спинелли.

Запасные: Ермаков, Сытников, Бухал, Чубатый, Кирюханцев, Новиков, Устименко.



Матч Металлист 1925 — Александрия начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.