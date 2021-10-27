Украина

Защитник "горняков" поделился своими мыслями накануне игры с Черноморцем.

Защитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Кубка Украины против одесского Черноморца.

"Такая стадия — 1/8 – на вылет уже играют команды. Естественно, все хотят побеждать. В чемпионате в ответной игре можешь отыграться, а здесь матчи на вылет – нужно максимально сконцентрироваться, подойти с максимальным настроем на игру.

Черноморец – непростая команда, там много молодых ребят из Динамо, у которых глаза горят. Легкой игры точно не будет – нужно настраиваться", — приводит слова Корниенко пресс-служба "горняков".

Матч Черноморец — Шахтер состоится сегодня, 27 октября в 19:30 по киевскому времени. Следите за ходом событий в матче с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.