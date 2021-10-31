Стали известны стартовые составы команд для поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский Металлист 1925 и луганская Заря.
Андрей Ременюк, фото ФК Металлист 1925
31 октября 2021, 19:27
Заключительной игрой воскресной части 13-го тура украинской Премьер-лиги станет противостояние в Харькове между местным Металлист 1925 и луганской Зарей.
После победы на д петровским Ингульцом (4:0), Валерий Кривенцов предпочел увидеть в стартовом составе своей команды с первых минут Ермакова на правом фланге обороны. Также, Ременюк сыграет на левом фланге полузащиты.
Виктор Скрипник, после победы над луганской Зарей (1:0), предпочел увидеть ровно такой же, "победный", состав своей команды.
Металлист 1925: Сидоренко — Ермаков, Кверквелия, Шершень, Ченбай — Габелок — Савин, Крыськив, Батюшин, Ременюк — Марлисон.
Запасные: Шелихов, Западня, Потимков, Квакич, Протасов, Кравченко, Фабиньо, Задерака, Зубков.
Запасные: Жилкин, Руфати, Вернидуб, Жуниньо, Алибеков, Смиян, Нагнойный, Кристиан, Фримпонг.
Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын — Хомченовский — Сайядманеш, Булеца, Громов — Гладкий, Шахаб.
Матч Металлист 1925 — Заря начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
на Football.ua.