Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Александрия и харьковский Металлист 1925.

Четырнадцатый тур украинской Премьер-лиги будет открыт поединком в Александрии между местным одноименным клубом и харьковским Металлистом 1925.

Юрий Гура, на фоне ничьей против львовского Руха (0:0), решил использовать с первых минут Мустафаева и Дрышлюка в центральной оси, на острие атаки сыграет Устименко.

Валерий Кривенцов, после поражения от луганской Зари (1:6), предпочел увидеть в стартовом составе своей команды в рамке ворот Шелихова, в то время как Ченбай в центре защиты заменил дисквалифицированного Шершня, а на левый фланг защиты вернулся Западня. Из ротации в полузащите — у 1925 сыграют Протасов и Фабиньо.

Александрия: Билык — Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков — Мустафаев, Дрышлюк, Рыбалка — Кирюханцев, Устименко, Третьяков.

Запасные: Ермаков, Мельник, Спинелли, Бухал, Кожушко, Одарюк, Демченко, Копина, Новиков.



Металлист 1925: Шелихов — Ермаков, Кверквелия, Ченбай, Западня — Габелок — Протасов, Крыськив, Фабиньо, Ременюк — Марлисон.

Запасные: Сидоренко, Коваленко, Потимков, Батюшин, Кравченко, Савин, Задерака, Зубков.



Матч Александрия — Металлист 1925 начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.