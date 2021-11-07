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Наставник одесского клуба поделился своими мыслями после игры с Рухом.

Главный тренер Черноморца Юрий Мороз прокомментировал победу своей команды в матче 14 тура УПЛ над львовским Рухом (4:3).

"Радостные эмоции захлестывают немножко. Но есть опасения – выигрывая 3:0, отдали инициативу. Легко пропускаем, таких сильных комбинаций у Руха не было, но пропускаем эти мячи. Могли сыграть крепче. Качество первого тайма было близким к идеалу. Оборона немножко страдает у нас.

При счете 3:0 расслабление? Наверно, да. Тот опыт, которые они сегодня приобрели, будет для них полезен.

Вратарь Кучерук? С одной стороны, пенальти вытянул, с другой – два мяча, прозевал удар со штрафного, на то Федорчук и мастер. Будут претензии и к обороне, и к отбирающим. Нужно продолжать работать.

Мое удаление? Немножко не справился с эмоциями. Есть и мне над чем работать", — сказал Мороз в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Черноморец — Рух.