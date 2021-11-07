Украина

Себастьян Вилья может продолжить свою карьеру в УПЛ.

Полузащитник Бока Хуниорс Себастьян Вилья попал в сферу интересов киевского Динамо, сообщает El Intransigente.

По информации источника, руководство киевского клуба уже сделало предложение по 25-летнему колумбийцу и ждут ответа от аргентинцев.

Также отмечается, что Бока Хуниорс готов расстаться с футболистом, чтобы получить средства для усиления команды в зимнее трансферное окно.

С 2018 года Вилья выступает за Бока Хуниорс и за это время он провел 102 матча, в которых забил 16 голов и отдал 14 ассистов. Также у него есть четыре матча за сборную Колумбии.

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