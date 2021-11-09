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Хавбек молодежной сборной Украины поделился своими ожиданиями перед игрой Северной Македонией.

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик прокомментировал предстоящие поединки молодежной сборной Украины против Северной Македонии и Сербии в отборочном цикле Евро-2023.

"Ожиданий никаких нет, только боевой настрой на игры, которые впереди. В первую очередь с Македонией, потом с Сербией. Готовимся серьезно к македонцам.

Уже по уровню Македонии немного прошлись, но будут еще теоретические занятия. Будем их еще лучше разбирать", — сказал Мудрик в эфире ТК Футбол 1/2/3.

После четырех туров Украина U-21 набрала девять очков и находится на втором месте в группе H, отставая от Франции на одно очко. Позади идут Северная Македония и Фарерские острова, у которых по пять очков.

Напомним, матч против Северной Македонией состоится 11 ноября в Скопье, а против Сербии – 16 ноября во Львове.