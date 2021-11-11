Украина

Футболисты восстанавливаются от повреждений.

Луганская Заря вернулась к тренировочному процессу во время паузы в УПЛ на матчи сборных.

Три футболиста луганского клуба, а именно Артем Громов, Егор Назарина и Владислав Кабаев также вернулись к тренировочному процессу, но занимаются индивидуально.

Спаррингов команда проводить не будет. Это связано с плотным графиком луганчан, которые выступают на три фронта — в УПЛ, Лиге конференций и Кубке Украины.

В рамках 15 тура украинской Премьер-лиге Заря сыграет со Львовом на выезде. Матч состоится 20 ноября в 14:00.

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