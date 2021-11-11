Украина

Хавбек "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с Болгарией.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче против Болгарии (1:1).

"Полностью переиграли, даже не знаю, сколько там было опасных моментов и ударов по воротам соперника. Вообще в одну калитку, должны были выигрывать в 4-5 голов, даже 6, может быть. Бывают такие игры, когда ты постоянно атакуешь, пропускаешь контратаку, а потом не можешь забить. Сегодня была такая игра. По игре, думаю, к команде нет никаких претензий.

36 ударов по воротам? Мяч просто не хотел лететь в ворота – то в защитника попадет, то вратарь здорово сыграл, то не хватило каких-то сантиметров, три гола были забили из офсайда. Будем надеяться, что оставили забитые мячи на самый важный матч.

Эффектный забитый мяч? Стадион Черноморец фартовый для меня в сборной – я второй раз здесь забил. Мне приятно, но хотелось бы забить в официальных матчах, так как я отличался только в товарищеских. Но очень приятно, хороший гол, еще и с правой ноги – я очень доволен.

Это мой четвертый гол, по-моему. Я вспоминал кому забивал — Нигеру, Кипру и, по-моему, албанцам. И сегодня болгарам", — сказал Степаненко в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Украина — Болгария.