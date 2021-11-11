ЧМ-2022. Отбор
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимала на своем поле Болгарию и сыграла вничью со счетом 1:1.
Подопечные Александра Петракова не смогли реализовать свои моменты в первом тайме и пропустили.
Во второй же половине игры украинцы вновь владели территориальным преимуществом, которое удалось конвертировать лишь в один забитый гол.
Обзор матча:
Украина — Болгария 1:1
Голы: Степаненко, 79 — Кирилов, 35
Украина: Бущан (Ризнык, 46) — Матвиенко, Кривцов, Соболь (Коваленко, 68) — Тымчик, Сидорчук (Степаненко, 46), Малиновский (Гармаш, 79), Зинченко — Ярмоленко, Довбик (Яремчук, 46), Зубков (Цыганков, 61).
Болгария: Михайлов (Вуцов, 46) — Велковски, Димитров, Христов, Йорданов (Турицов, 15) — Неделев, Цонев Б. (Костадинов, 69), Цонев Р. (Чочев, 61), Кирилов — Десподов (Янков, 69), Илиев А.
Предупреждения: Турицов.