Украина

Наставник "моряков" поделился своими мыслями перед игрой с Динамо.

Главный тренер одесского Черноморца Юрий Мороз ответил на вопрос о том, смогут ли арендованные игроки "бело-синих" принять участие в поединке 15 тура УПЛ против киевского Динамо.

"Есть договоренность об аренде, руководство принимает решение, кто будет играть, а кто нет. На сегодняшний день у меня такой информации нет, что на 100% будут играть все футболисты. Изначально говорилось, что никто играть не будет. А сегодня руководство хочет сделать по-другому, чтобы футболисты играли.

Готовимся в штатном режиме. Ждем с нетерпением игры. С другой стороны – это чемпион страны, гранд. Нам хотелось бы, помимо результата, показать качественную игру", — приводит слова Мороза ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Черноморец — Динамо состоится 19 ноября, в 19:30 по киевскому времени.