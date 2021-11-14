Украина

Наставник Миная поделился мнением относительно слухов вокруг футболиста своей команды.

Главный тренер Миная Игорь Леонов прокомментировал слухи о том, что луганская Заря заинтересована в услугах нападающего его команды Рустама Ахмедзаде.

"Пока никаких разговоров нет. Сейчас он находится в расположении сборной Азербайджана. Никаких предложений нет.

Ни мне, ни клубу никто не звонил. Это слухи. Если бы я что-то знал, то сказал бы, что предложение есть. Пока предложений нет", — сказал Леонов в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.