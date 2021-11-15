Украина

Руководство румынского клуба хочет договориться о спарринге, который может пройти предстоящей зимой.

Киевское Динамо предстоящей зимой может провести товарищеский поединок с румынской Политехникой из города Яссы, которая выступает во второй лиге чемпионата страны.

"Если у нас получится отправиться на зимний сбор в Анталию, и в этот период там будет находиться киевское Динамо, то мы уже обсуждали возможность проведения товарищеского матча с командой, которую тренирует Мирча Луческу. В следующем году я также хочу привезти украинскую команду в Яссы на товарищеский матч — это можно сделать во время международной паузы на матчи сборных.

Господин Луческу симпатизирует нашей команде и я надеюсь убедить его приехать сюда, чтобы провести такой матч. Было бы очень здорово и приятно, если бы Яссы увидели одну из самых титулованных команд в Восточной Европе и даже в Европе в целом, пока она находится за столом богатых, выступая в Лиге чемпионов", — приводит слова вице-президента клуба Дана Кожокару Prosport.

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