Украина

Полузащитник луганской поделился мыслями накануне возобновления клубного футбола.

Полузащитник луганской Зари Егор Назарина прокомментировал предстоящую игру против ПФК Львов в рамках 15-го тура Украинской Премьер-Лиги.

Футболист считает, что команде необходимо сосредотачиваться на краткосрочных задачах, а не думать о предстоящих поединках.

"Нам необходимо добыть положительный результат в чемпионате Украины, а затем уже думать о Лиге конференций. У нас плотный график, но международная пауза позволила команде немного перевести дух и качественно подготовиться к следующему блоку матчей.

Что касается моего самочувствия, то чувствую себя отлично и уже тренируюсь в общей группе. На матч со Львовом готовлюсь со всеми ребятами наравне", — приводит слова Назарины официальный сайт Зари.

Матч ПФК Львов — Заря состоится в субботу, 20 ноября в 14:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что кроме Назарины продолжают восстанавливаться после повреждений еще два футболиста луганчан.