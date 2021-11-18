Украина

Бразилец поделился информацией о подготовке "горняков".

Полузащитник Шахтера Майкон рассказал о подготовке к ближайшим матчам команды, а также прокомментировал успехи сборной Украины.

"Сейчас мысли исключительно о Рухе. Понятно, что игра в Лиге чемпионов важна, но надо понимать, что главная цель – стать чемпионами. В прошлом сезоне мы остались на втором месте, и это не обрадовало. Нужно бороться за чемпионство, и следующая игра для нас самая важная. Лига чемпионов тоже важна, но она будет потом.

В целом Рух – это сильная команда, и я не люблю кого-то выделять. Думаю, мы должны быть внимательны к одному игроку, а один игрок – это вся команда.

Выход сборной Украины в плей-офф радует. Это также очень важно для нас, потому что многие футболисты Шахтера там играют. Поздравили ребят. В дальнейшем будем переживать и болеть за их проход в следующие раунды, ведь они заслужили.

Нужно продолжать делать то, что и делали до сегодняшнего дня. Мы усердно боролись за это место и знаем, насколько ужасно быть на второй строчке, ведь долго там находились. Сейчас необходимо ценить лидерство и усердно трудиться, чтобы удержать эту позицию до конца сезона", – рассказал Майкон в комментарии официальному сайту клуба.

Матч Шахтер – Рух в 15-м туре УПЛ состоится в Киеве в субботу, 20 ноября, и начнется в 17:00.