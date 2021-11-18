Украина

Наставник "моряков" поделился своими мыслями накануне поединка с чемпионом Украины.

Главный тренер одесского Черноморца Юрий Мороз прокомментировал предстоящий поединок 15 тура УПЛ против киевского Динамо.

"Настроение у нас хорошее. Ребята работают с большим желанием. Несмотря на игру с грандом, изменений в нашей атакующей игре не произойдет. Мы будем идти вперед и прессинговать. Настраиваемся играть в атакующий комбинационный футбол.

Да, у нас есть проблемы в игре в обороне, но мы будем налаживать надежность в этом компоненте игры. Многое здесь зависит от ответственности футболистов и их понимания. Наша игра в защите вызывает опасения", — приводит слова Мороза ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что три основных игрока Динамо пропустят игру с Черноморцем.

Напомним, матч Черноморец — Динамо состоится в пятницу, 19 ноября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.