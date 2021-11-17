Украина

Илья Забарный, Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко не смогут помочь киевлянам в матче с "моряками".

Защитник киевского Динамо Илья Забарный, а также полузащитники Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко не смогут помочь "бело-синим" в ближайшем матче 15 тура УПЛ против одесского Черноморца. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

Все трое будут вынуждены пропустит игру с "моряками" из-за дисквалификаций. У Забарного три желтых карточки и один в матче за Суперкубок. У Сидорчука четыре горчичника в УПЛ, а у Шапаренко семь желтых карточек и одна в Суперкубке.

Также под угрозой дисквалификации находится полузащитник Витиньо, который уже успел получить три горчичника в матчах УПЛ.

Что касается Черноморца, то игру с киевлянами будет вынужден пропустить нападающий Владислав Ванат, у которого также перебор желтых карточек.

Напомним, матч Черноморец — Динамо состоится в пятницу, 19 ноября, в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.