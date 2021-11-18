Украина

Бразильский хавбек поделился своим мнением о румынском специалисте, под руководством которого он выступал в Шахтере.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Дентиньо прокомментировал время в донецком Шахтере, когда "горняков" возглавлял нынешний главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу.

"Я всегда очень усердно тренировался. Конечно, меня расстраивало, что у меня не было больше возможностей. А я этого заслуживал.

Был период, когда я хотел уйти из клуба. Когда я пришел сюда, мой первый тренер (Мирча Луческу — прим.) не давал мне играть. Я очень много раз задумывался о том, чтобы уйти. Я не знаю, сделал ли я ему что-то. Он просто не давал мне возможности играть.

Думал об уходе до того, пока не пришел Паулу Фонсека - человек, который дал мне возможность, дал время. Это был человек, который ставил меня в стартовый состав несколько раз. Потом у меня была проблема с коленом, я восстанавливался. Потом вернулся — Фонсека был важным человеком для меня.

Потом при Фонсеке я переподписал контракт. Я должен сказать ему спасибо. А потом я уже всегда был головой в Шахтере, всегда думал, что мне нужно оставаться здесь, помогать, и я помогал.

Двойная мотивация против Динамо из-за Луческу? Я думаю, что потом он увидел и оценил меня. После одного матча с Динамо он сказал, что я очень многому с ним научился. Да, у меня была экстрамотивация играть против Луческу", — сказал Дентиньо в интервью пресс-службе "горняков".

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