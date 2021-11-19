Украина

Экс-наставник киевского Динамо рассказал о своих взаимоотношениях с украинским футболистом.

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился воспоминаниями о работе с Назарием Русиным.

Белорусский наставник считает, что футболист имеет талант, но в период их совместной работы не хотел достаточно работать.

"Русин — талантливый парень, конечно. Но одно дело, когда ты с какими-то вопросами походишь ко мне, если тебя что-либо не устраивает. А он просто ходил и плакался президенту. Президент будет защищать как футболистов, так и тренера, безусловно.

Последнее слово всегда было за мной. Давления никакого не было. Игорь Михайлович никогда не назначал состав. Да, Суркис интересовался, кто будет играть, но никогда не спрашивал "почему". Вы могли бы представить, чтобы президент выбирал состав Лобановскому?", — сказал Хацкевич Youtube-каналу Пряма Червона.

Ранее Хацкевич рассказал о том, какие клубы проявляли интерес к Виктору Цыганкову.