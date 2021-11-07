Тренерский штаб и персонал клуба также получили прививки.
ФК Металлист 1925
07 ноября 2021, 10:58
Футболисты, тренерский штаб и персонал Металлиста 1925 вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-служба харьковского клуба.
Члены Металлиста 1925 получили первую дозу вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
После этого футболистам был предоставлен трехдневный отдых, после чего команда вернется к тренировочному процессу.
После 14 игр Металлист 1925 набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице УПЛ.
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