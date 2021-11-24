Украина

Функционер рассказал, как однажды стал владельцем черниговского клуба.

Президент Ингульца Александр Поворознюк в интервью Экономической Правде рассказал, как однажды на него переписали черниговскую Десну.

"Как я стал владельцем Десны? Случайно. На тот момент я уже возглавлял Пятихатскую. Как-то ко мне приезжает Коротков и предлагает чрезвычайно низкую цену солярки.

Говорит: "Чтобы ты понял, что я нормальный человек, я тебе привезу заранее солярку, а потом рассчитаемся". И действительно, он несколько раз привозил топливо, а я рассчитывался позже. А потом он говорит: "Дай мне деньги вперед, а я тебе привезу еще по более дешевой цене".

Я дал два раза по 1,5 миллионов гривен, а топливо не получил. Я начал на него давить, а он говорит: "Хочешь, я в качестве расчета дам тебе футбольный клуб Десна?".

"Футбол – это мечта всей моей жизни. Когда он переписал на меня этот клуб, я летел на Чернигов как на крыльях. Даже не думал о том, что купил клуб из другого региона. Прилетел в Чернигов, захожу к мэру и говорю: "Вот я купил клуб, покажи мне как мэр, где мой стадион, где моя база".

А он говорит: "Сынок, опустись на землю. Это все муниципальное, а клуб ты купил на бумаге. Если будешь дружить с нами, значит, будешь играть на Гагарина, а если нет, то ищи другое место.

Сначала у меня было 100% клуба, потом 50% я переписал на Алексея Савченко. У него были планы то ли стать мэром Чернигова, то ли кого-нибудь своего поставить. Но тогдашний мэр Соколов начал задавливать, и Алексей передумал идти мэром. Я ему говорю: "Леша, перепиши на меня 50% Десны и я уже буду дальше как-то сам заниматься". Но до концепции мы с ним не дошли, я развернулся и уехал", — рассказал Поворознюк.

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