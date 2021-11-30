Украина

Наставник черкасского клуба поделился своими ожиданиями перед игрой с Днепром-1.

Главный тренер ЛНЗ Юрий Бакалов прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Кубка Украины против Днепра-1.

"Я бы не сказал, что это главный матч сезона, потому что это все-таки кубковое противостояние. Этот матч важен во всех аспектах: и в имиджевом, и в дальнейшем развитии, но самым главным не назову. Для нас главное — это чемпионат, в котором стоят задачи. Но в Кубке тоже хотим себя показать, тем более с одним из лидеров УПЛ. Посмотрим, что мы можем на фоне такого соперника. Хотим сыграть достойно.

Возможный резервный состав от Днепра-1? В любой команде премьер-лиги нет первого состава или резервного, поэтому выбор стартового — это компетенция тренера Днепра-1. Думаю, к большой ротации он прибегать не будет.

Мы же находимся в хороших кондициях с оптимальной и боевой настройкой. Единственное, что огорчает – большое количество травмированных футболистов на финише года. На многих игроков не сможем рассчитывать. А все остальное — на позитиве.

Все прекрасно понимают, куда едем играть, с кем и конечно каждый футболист настроен показать свои лучшие качества. Дополнительная мотивация не требуется. Еще раз повторюсь, мы играем с одной из лучших футбольных команд Украины", — приводит слова Бакалова пресс-служба ЛНЗ.

Напомним, матч ЛНЗ — Днепр-1 состоится завтра, 1 декабря, в 19:00 по киевскому времени.