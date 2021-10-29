Черкасская команда приступил к тренировочным занятиям.
Николай Ярошевич, фото ЛНЗ
29 октября 2021, 20:49
ЛНЗ приступил к тренировочным сессиям после вспышки коронавируса внутри команды, сообщает официальный instagram-аккаунт команды.
Большая часть футболистов клуба переболела и теперь может готовиться к ближайшему матчу против Левого Берега, который состоится 1 ноября.
Отметим, что из-за вспышки коронавируса ЛНЗ пропустил две игры чемпионата Второй лиги — против Нивы В и Днепра из Черкасс.
Также, на неопределенный срок был перенесен матч 1/8 финала Кубка Украины против Днепра-1.