Украина: Вторая лига

Черкасская команда приступил к тренировочным занятиям.

ЛНЗ приступил к тренировочным сессиям после вспышки коронавируса внутри команды, сообщает официальный instagram-аккаунт команды.

Большая часть футболистов клуба переболела и теперь может готовиться к ближайшему матчу против Левого Берега, который состоится 1 ноября.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса ЛНЗ пропустил две игры чемпионата Второй лиги — против Нивы В и Днепра из Черкасс.

Также, на неопределенный срок был перенесен матч 1/8 финала Кубка Украины против Днепра-1.