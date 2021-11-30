Украина

Полузащитник Черноморца прокомментировал одну из актуальных проблем в футболе.

Полузащитник одесского Черноморца Сергей Кравченко высказался об актуальной проблеме расизма в футболе.

Футболист считает, что проблему искусственно подогревают, хотя она не так и велика.

"Для меня это все раздуто. Ну черный и черный. Назовите меня белым. На поле такие слова звучат, но мы же после игры не ходим и не жалуемся. Что касается Шапаренко — не думаю, что у него есть проблема с темнокожими футболистами в Динамо.

Сейчас в Черноморце есть Кадири и мы шутим "нигер". Главное, в каком контексте. Это все очень раздуто", — сказал Кравченко Youtube-каналу Пряма Червона.

Ранее футболист Черноморца прокомментировал тесное сотрудничество Динамо и Черноморца.