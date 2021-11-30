Украина

Бразилец задумывается также и о сборной Украины.

Вингер донецкого Шахтера Тете заявил, что не против принять украинское гражданство в случае, если клуб об этом попросит.

"Да, я думал об этом. Это на самом деле хорошая идея, потому что в Украине есть лимит на количество легионеров. Что касается выступлений за сборную Украины, то я не знаю. Думаю об этом, но пока не знаю. У меня не было никаких трудностей в адаптации в Украине".

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"Сложно ли мне будет принять украинский паспорт? Сложно не будет, потому что какое бы я решение не принял, оно будет правильным. А правильное решение всегда принимать легко", — сказал Тете в интервью каналу Бомбардир.

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