Украинский клуб оформит сделку по бразильцу за один миллион евро.
Билл, СК Днепр-1
03 декабря 2021, 13:31
Полузащитник Фламенго Билл, который выступает за Днепр-1 на правах аренды, в ближайшее время станет полноценным игроком украинского клуба. Об этом сообщает Globo Esporte.
Напомним, 22-летний бразилец выступает за Днепр-1 с февраля 2021 года, а его арендное соглашение рассчитано до конца года. В контракте была прописана опция выкупа за один миллион евро.
По информации источника, стороны близки к соглашению по полноценному трансферу футболиста. Бразильский клуб намерен продать игрока, так как у него заканчивается контракт летом 2022 года.
В нынешнем сезоне Билл провел 12 поединков, в которых отметился двумя результативными передачи.
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