Украина

Украинский клуб оформит сделку по бразильцу за один миллион евро.

Полузащитник Фламенго Билл, который выступает за Днепр-1 на правах аренды, в ближайшее время станет полноценным игроком украинского клуба. Об этом сообщает Globo Esporte.

Напомним, 22-летний бразилец выступает за Днепр-1 с февраля 2021 года, а его арендное соглашение рассчитано до конца года. В контракте была прописана опция выкупа за один миллион евро.

По информации источника, стороны близки к соглашению по полноценному трансферу футболиста. Бразильский клуб намерен продать игрока, так как у него заканчивается контракт летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Билл провел 12 поединков, в которых отметился двумя результативными передачи.

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