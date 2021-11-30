Определились номинанты по итогам 16 тура украинской Премьер-лиги.
Артем Довбик, СК Днепр-1
30 ноября 2021, 14:40
Как сообщает официальный сайт УПЛ, нападающий Днепра-1 стал лучшим игроком 16 тура украинской Премьер-лиги.
В поединке против полтавской Ворсклы (5:1) 24-летний украинец оформил дубль и отдал результативную передачу.
Лучшим главным тренером минувшего тура был признан наставник Днепра-1 Игор Йовичевич, под руководством которого днепряне катком прошлись по Ворскле.
Ранее Football.ua подвел итоги 16-го тура украинского первенства.
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