Украина

Определились номинанты по итогам 16 тура украинской Премьер-лиги.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, нападающий Днепра-1 стал лучшим игроком 16 тура украинской Премьер-лиги.

В поединке против полтавской Ворсклы (5:1) 24-летний украинец оформил дубль и отдал результативную передачу.

Лучшим главным тренером минувшего тура был признан наставник Днепра-1 Игор Йовичевич, под руководством которого днепряне катком прошлись по Ворскле.

Ранее Football.ua подвел итоги 16-го тура украинского первенства.

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