Украина

Хорватский специалист раскритиковал состояние поля, на котором Верес принимает Динамо.

Ассистент Мирчи Луческу в киевском Динамо Огнен Вукоевич прокомментировал состояние поля на стадионе Авангард в Луцке, где в настоящее время проходит матч с ровенским Вересом.

"К сожалению, сегодня о футболе тяжело говорить. Поле очень плохое. На нем невозможно играть. Думаю, надо защищать футболистов и их здоровье. Тут есть игроки сборной Украины. Надеюсь, все здоровыми покинут это поле после матча. Вся Европа смотрит на наш чемпионат. На таких полях нельзя играть.

Рассматривался ли перенос матча? Конечно. Надеюсь, УАФ посмотрит на это поле. Регламент одинаковый для всех команд. Мы хотим играть. Мы в понедельник летим в Португалию, хотим, чтобы все остались здоровыми", — сказал Вукоевич в эфире ТК Футбол 1/2/3.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Верес — Динамо.