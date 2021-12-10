Украина

Торжественная церемония прошла в Киеве в Национальной опере Украины.

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил УАФ с 30-летним юбилеем, по поводу которого был проведен торжественный вечер в Киеве в Национальной опере Украины.

"Уважаемый господин президент Украинской ассоциации футбола Павелко, уважаемый Андрей! Дорогие друзья из Украинской ассоциации футбола! Уважаемые гости!

Оглядываясь на три десятилетия независимости, вы должны гордиться тем, что уже сделали. Вы достигли того, что многие не достигли бы и за сто лет.

Украинские клубы играют важную роль на европейском уровне, регулярно участвуют в престижных соревнованиях под эгидой УЕФА. Донецкий Шахтер останется последним обладателем Кубка УЕФА, а киевское Динамо остановилось всего в шаге от финала Лиги чемпионов в 1999 году.

Без сине-желтой формы сборной Украины нельзя представить ни одного крупного турнира, как и без многих ее игроков, являющихся футболистами мирового уровня. Самым выдающимся является Андрей Шевченко, который выиграл Золотой мяч 2004 года вслед за такими величественными игроками всех времен, как Олег Блохин и Игорь Беланов.

Украина неоднократно зарекомендовала себя как достойный владелец больших футбольных событий. Мы до сих пор восхищаемся прекрасными воспоминаниями о Евро-2012, которое Украина проводила вместе с Польшей, и финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 года в Киеве.

Еще важнее то, что количество детей, которые наслаждаются нашей замечательной игрой в Украине, ежегодно растет и это несмотря на все проблемы, не имеющие отношения к футболу и с которыми вам пришлось столкнуться. Это свидетельствует о видении, силе и преданности ассоциации подлинным ценностям футбола. Это та самая преданность делу, которую вы чувствуете во время каждого разговора с Андреем Павелко.

Я особенно горжусь тем, что вы признали аспект социальной ответственности нашего вида спорта, запустив выдающиеся проекты, использующие спорт как инструмент защиты, создавая безопасную среду для общества. Футбол уникален, он дает каждому из нас возможность мечтать. А вы, друзья мои, разрешаете миллионам детей следовать за своими мечтами на зеленом поле.

Я благодарю вас за это от имени УЕФА и от себя лично и желаю еще долгих лет успеха! С юбилеем, мои друзья!", — приводит слова Чеферина пресс-служба УАФ.

Ранее сообщалось, что УАФ построит современную учебно-тренировочную базу для сборных.