Новая футбольная база будет построена в Княжичах, недалеко от Киева.
Игроки сборной Украины, УАФ
10 декабря 2021, 06:50
В Украине в скором времени будет построена современная учебно-тренировочная база для национальных сборных по футболу. Об этом на церемонии 30-летия УАФ заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Новая база будет построена в Княжичах, недалеко от Киева. Спортивный комплекс будет включать в себя шесть тренировочных полей. Строительные работы нового комплекса должны стартовать в 2022 году.
Отметим, что еще в начале 2020 года президент УАФ Андрей Павелко говорил о начале проектных работ по возведению учебно-тренировочной базы в Княжичах для сборной Украины. Также была попытка создать базу в Горенычах во время управления УАФ Григория Суркиса, но тогда проект был свернут на начальном этапе строительства.