Украина

Новая футбольная база будет построена в Княжичах, недалеко от Киева.

В Украине в скором времени будет построена современная учебно-тренировочная база для национальных сборных по футболу. Об этом на церемонии 30-летия УАФ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Новая база будет построена в Княжичах, недалеко от Киева. Спортивный комплекс будет включать в себя шесть тренировочных полей. Строительные работы нового комплекса должны стартовать в 2022 году.

BREAKING!!!



Ukraine to get their very own St George’s Park / Clarefontaine 🔥🔥🔥



President Zelenskyy has just revealed that the base will be built near Boryspil



12 hectares, a stadium, academies & a number of hybrid pitches!



UAF will be based there



Work will begin in 2022 pic.twitter.com/2cbZzfuRRg — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 9, 2021

Отметим, что еще в начале 2020 года президент УАФ Андрей Павелко говорил о начале проектных работ по возведению учебно-тренировочной базы в Княжичах для сборной Украины. Также была попытка создать базу в Горенычах во время управления УАФ Григория Суркиса, но тогда проект был свернут на начальном этапе строительства.