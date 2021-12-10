Украина

Джанни Инфантино поздравил участников торжественного вечера в честь 30-летия УАФ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил с 30-летием Украинскую ассоциацию футбола, в честь чего в Киеве прошел торжественный вечер в Национальной опере Украины.

"Уважаемый господин президент, дорогие друзья. 30 лет назад, в 1991 году, был исторический для украинского футбола день — была создана Украинская ассоциация футбола. Сегодняшний день, когда мы отмечаем 30-летие УАФ, безусловно, не менее важен.

От имени международного футбольного сообщества я рад поздравить всех вас с этой важной вехой, которая была достигнута только благодаря поддержке тех, кто верит в красоту и пользу футбола — спорта, объединяющего нас всех.

В течение этих 30 лет было немало историй успеха, памятных моментов и незабываемых легенд, писавших футбольную историю в Украине, Европе и всем мире. История вашей ассоциации тесно связана с величайшими успехами игроков и тренеров, которые оказали огромное влияние на современный футбол. Сегодня они продолжают вдохновлять многих ребят в Украине, Европе и мире.

В 2006 году Украина поразила всех на чемпионате мира по футболу в Германии, дойдя до четвертьфинала и уступив только будущему чемпиону — Италии. Но лучшее, пожалуй, у Украины еще впереди, и эти ожидания происходят от воспитания талантливой молодежи, получившей титул чемпиона мира по футболу U-20 в Польше 2019 года. Победа в финале над сборной Республики Корея продемонстрировала огромный потенциал игроков и стала отправной точкой перехода к старшим национальным командам.

В конце концов, я также хотел бы отдать должное всем тем, кто претворяет в жизнь развитие нашего спорта в вашей стране, кто продолжает вносить свой вклад в это неоценимое наследие, а именно клубам, лигам, региональным и национальной ассоциации, всем любителям и профессионалам.

ФИФА с гордостью рассчитывает на вашу поддержку в развитии нашего спорта и популяризации его ценностей в Украине и на международной арене.

Желаю всем успехов в последующие годы и с нетерпением жду вместе с вами возможности стать свидетелем будущих увлекательных событий в украинском футболе. Всего лучшего на следующие десятилетия", — приводит слова Инфантино пресс-служба УАФ.

Ранее сообщалось, что УАФ построит современную учебно-тренировочную базу для сборных.