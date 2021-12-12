Украина

Итальянский специалист рассказал о своих амбициях и общении с президентом "горняков".

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал свои первые полгода в качестве наставника "горняков", а также вспомнил о встрече с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

"Меня очень хорошо приняли в Украине, здесь замечательные люди. Конечно, прежде всего я ориентируюсь на мой футбольный клуб. Хочу выразить благодарность руководству клуба, в частности, господину президенту, всему коллективу, игрокам. Я часто повторяю, что я еще должен доказать, что стою этой должности, которую мне доверили. Потому что Шахтер — это клуб с богатой историей. Я хочу быть тренером, достойным его славы.

В тот день, когда я подписал контракт с Шахтером, я познакомился с Ахметовым и мы провели много времени вместе. Я очень сожалею о том, что больше не пришлось увидеться с ним лично. Потому что, несмотря на наши профессиональные отношения, он – президент, я – тренер, мне было очень приятно провести с ним время, поговорить о футболе в непринужденной атмосфере, не как подчиненный и начальник. Наш разговор больше напоминал обсуждение футбола в кругу друзей в пабе.

Я никогда не живу нынешним временем. Я всегда думаю о том, что должен сделать, чего я должен достичь, всегда думаю о будущем. Поэтому в те дни, когда я пришел сюда, как и сегодня, я чувствую большую ответственность, потому что нужно еще многое сделать. Это были пять важных месяцев, потому что мы выиграли Суперкубок, мы квалифицировались в Лигу чемпионов, мы занимаем первое место в чемпионате Украины, это важные достижения. Но сейчас я вижу и то, что у нас нет преимущества в два или четыре очка в чемпионате. И что в групповом турнире Лиги чемпионов мы финишировали на последнем месте среди четырех команд. Мы могли бы добиться гораздо больших результатов. Поэтому я вижу именно то, чего нам не хватает, чего должны достичь", — сказал Де Дзерби в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

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