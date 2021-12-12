Украина

Коуч луганчан прокомментировал результат поединка в Киеве.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился своим мнением о ничьей в матче с Динамо (1:1) в 18-м туре украинской Премьер-лиги.

"Когда играешь в Киеве с Динамо с результатом 1:1, то как бы ты ни играл, это будет положительным результатом. Киев есть Киев. Обе команды участвовали в осенней части еврокубков, обе команды были уставшими. Но сегодня были и характер, и желание победить. Конечно, мы играем сейчас не так агрессивно, как того хотелось бы нашим болельщикам. Но мне показалось, что три дня назад у нас была агрессивная тактика против норвежского клуба. А сегодня мы играли вторым номером, отдавали инициативу, мячом владел в основном соперник. Но после того как мы пропустили гол в раздевалку, мы нашли в себе силы бежать вперед. И при счете 1:1 у нас были хорошие шансы. Но не надо гневить Бога – Киев тоже имел прекрасные возможности для взятия ворот. Мы довольны тем, что имеем. 1:1 – достойный результат.

В целом 2021 год для клуба Заря был удачным. В прошлом сезоне мы стали третьими, и сейчас не отстали от тех мест, на которых стремимся быть. Вся борьба впереди. А этот положительный результат мы с удовольствием возьмем с собой в отпуск. 10 января встречаемся, начинаем подготовку и будем дальше работать над выполнением наших задач", – приводит слова Скрипника официальный сайт киевского клуба.

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