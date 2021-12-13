Украина

ВОФТ определила лучшего коуча по итогам тура.

Главный тренер Черноморца Юрий Мороз стал лучшим в завершившемся туре УПЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Мороз получил эту награду благодаря победе над Металлистом 1925 (2:1), которая стала первой для "моряков" в текущем сезоне на своем поле. За этот поединок коуч получил оценку 4,6 от Всеукраинского объединения футбольных тренеров.

На данный момент Черноморец занимает 13-е строчку в УПЛ, набрав 14 очков после 18 матчей.

Ранее сообщалось, что нападающий Зари Аллахьяр стал лучшим игроком 18-го тура УПЛ.