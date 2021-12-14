Украина

Голкипер "горняков" поделился своими мыслями относительно ухода Марлоса.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал уход Марлоса из состава украинского клуба.

"Наверное, уже все высказались по поводу ухода Марлоса из Шахтера. Я молчал, потому что долго собирался с мыслями. Тяжело комментировать, когда дело касается родного человека, по-настоящему близкого.

Нас объединяют взлеты и падения, смех и слезы, все не пересказать. Одно знаю точно, что Марлос – мастер своего дела на поле и человек с большой буквы, светлый и позитивный. Брат, люблю, уважаю и очень ценю нашу дружбу и все, что ты сделал для клуба, сборной и для меня лично.

Ты в Шахтере с 2014 года, а кажется, что всю жизнь. Пока сложно представить без тебя команду...

Уверен, впереди ждет интересное будущее, — написал Пятов на своей странице в Instagram.

На Football.ua доступно видео лучших голов украинского бразильца в составе "горняков".