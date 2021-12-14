Голкипер "горняков" поделился своими мыслями относительно ухода Марлоса.
Марлос и Андрей Пятов, УАФ
14 декабря 2021, 08:24
Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов прокомментировал уход Марлоса из состава украинского клуба.
"Наверное, уже все высказались по поводу ухода Марлоса из Шахтера. Я молчал, потому что долго собирался с мыслями. Тяжело комментировать, когда дело касается родного человека, по-настоящему близкого.
Нас объединяют взлеты и падения, смех и слезы, все не пересказать. Одно знаю точно, что Марлос – мастер своего дела на поле и человек с большой буквы, светлый и позитивный. Брат, люблю, уважаю и очень ценю нашу дружбу и все, что ты сделал для клуба, сборной и для меня лично.
Ты в Шахтере с 2014 года, а кажется, что всю жизнь. Пока сложно представить без тебя команду...
Уверен, впереди ждет интересное будущее, — написал Пятов на своей странице в Instagram.
На Football.ua доступно видео лучших голов украинского бразильца в составе "горняков".