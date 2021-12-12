Футболист покидает донецкий клуб семь с половиной лет.
марлос, getty images
12 декабря 2021, 14:09
Донецкий Шахтер официально объявил об уходе Марлоса спустя семь с половиной лет в клубе.
Контракт украинского полузащитника донецкого Шахтера Марлоса завершается в последний день уходящего года, однако стороны сошлись на том, чтобы не продлевать свои отношения в дальнейшем.
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На счету Марлоса 287 сыгранных матчей, в который он отметился 74 раза в воротах соперников, заняв таким образом 11 место в списке лучших бомбардиров Шахтера в истории клуба.