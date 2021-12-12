Украина

Футболист покидает донецкий клуб семь с половиной лет.

Донецкий Шахтер официально объявил об уходе Марлоса спустя семь с половиной лет в клубе.

Контракт украинского полузащитника донецкого Шахтера Марлоса завершается в последний день уходящего года, однако стороны сошлись на том, чтобы не продлевать свои отношения в дальнейшем.

Предлагаем вашему вниманию лучшие голы атакующего полузащитника в составе "горняков".

⚽ Лучшие голы Марлоса за «Шахтер» 🤩



🧡 Какой вам запомнился больше всего? ⚒ pic.twitter.com/SO7P0L26FT — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2021

На счету Марлоса 287 сыгранных матчей, в который он отметился 74 раза в воротах соперников, заняв таким образом 11 место в списке лучших бомбардиров Шахтера в истории клуба.