Украина

Футболист уже прошел медосмотр и вернулся в Киев.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком Эвертона, сообщает The Guardian.

По информации источника, 22-летний украинец подпишет контракт с "ирисками", который будет рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составит 21 миллион евро, а еще 2 млн евро будут прописаны в качестве бонусов.

Также ТК Футбол 1/2/3 подтвердил ранее доступную информацию о том, что Миколенко уже прошел медицинское обследование в Ливерпуле и вернулся в Киев, где ждет пока клубы согласуют последние детали сделки.

В нынешнем сезоне Миколенко провел 21 поединок, в которых отметился тремя голами.

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